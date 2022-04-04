Сорвался с эстакады: что известно о падении автобуса на дорогу в Подмосковье

Водитель автобуса заявил, что потерял управление после того, как его подрезал другой участник дорожного движения.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Двое пассажиров погибли, еще 14 получили травмы после падения рейсового автобуса с эстакады в Московской области. Пострадавших госпитализировали, в том числе и на вертолетах. Есть те, кто находится в крайне тяжелом состоянии.

Все произошло на 104 километре трассы М-9 под Волоколамском - рейсовый ЛиАЗ пробил отбойник и рухнул с моста, перекрыв дорогу. Сразу после аварии участок трассы был заблокирован.

С помощью крана, эвакуатора и другой специальной техники сотрудники дорожной службы убрали автобус с проезжей части. Удар в момент аварии был настолько сильным, что из салона вырвало несколько пассажирских кресел.

Всего в салоне в момент аварии находились 20 человек. За рулем был опытный водитель. По его словам, он не справился с управлением после того, как его подрезали.