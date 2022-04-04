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Председатель «Офицеров России» оценил особенности информационной войны со стороны YouTube

Виктория Ивашечкина
22:00 04.04.2022
По словам Сергея Липового, видеохостинг занимает крайне лояльную позицию в отношении украинских и прозападных СМИ.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: freestocks.org, Pexels
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Председатель президиума Общероссийской организации «Офицеры России» генерал-майор Сергей Липовой рассказал «Звезде» об особенностях ведения информационной войны со стороны американского видеохостинга YouTube после начала военной спецоперации на Украине. По его словам, платформа полностью заняла украинскую и прозападную сторону, регулярно позволяя себе размещение фейковой информации о действиях России. При этом до обозначенных событий видеохостинг занимал гораздо более нейтральную информационную нишу.

«Мы все являемся свидетелями, когда с начала специальной военной операции 24 февраля информационная война попала не только на телевидение, не только в СМИ в целом, но и начала активно продвигаться по социальным сетям. И мы видим, как быстро они переобуваются. И занимают необъективную сторону, абсолютно предвзято относятся к другой. Соцсети заняли воинствующее положение в информационном пространстве именно по отношению к России. Одни из первых, кто далеко продвинулся в этом направлении - это Meta*, которую заблокировали у нас в России. Также лидирующее положение занимает YouTube. Раньше там были интересные передачи для людей разных возрастов. Но сейчас платформа заняла очень агрессивную политику к нашим российским программам и СМИ», - объяснил Липовой.

При этом видеохостинг, по его словам, занимает очень лояльную позицию в отношении украинских и прозападных СМИ. Липовой подчеркнул, что платформа полностью игнорирует требования Роскомнадзора об удалении фейковой информации о проведении военной спецоперации на Украине.

«На YouTube сейчас если только со стороны Генпрокуратуры заведено более 20 протоколов. Роскомнадзор требует разблокировать наши информационные каналы. Штрафные санкции составляют уже более 50 миллионов рублей».

В конце марта Meta* была признана в России экстремистской организацией. Кроме того, решением Тверского суда Москвы была запрещена на территории РФ работа принадлежащих компании соцсетей Facebook* и Instagram* за экстремистскую деятельность. В частности, основанием для такого обращения стало снятие запрета для жителей некоторых стран на размещение данных, содержащих призывы к насилию против российских граждан. 

Также в конце марта видеохостинг YouTube наложил блокировку на видео, где демонстрировалось заседание Межведомственного координационного штаба по гуманитарному реагированию на Украине. Причины блокировки озвучены не были.

* Meta Platfoms - организация, признанная экстремистской на территории Российской Федерации.

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