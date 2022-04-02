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В СК РФ дадут правовую оценку действиям ВСУ против российских военных

алиса краузова
00:48 02.04.2022
Следователи СК РФ оценят сведения о действиях украинской стороны против военных РФ с позиции соблюдения норм права.
В СК РФ дадут правовую оценку действиям ВСУ против российских военных
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда
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Центральный аппарат СК РФ в оперативном порядке займется изучением информации о действиях украинских силовиков в отношении российских военных и даст этим действиям правовую оценку. Поручение запросить соответствующие данные у Службы внешней разведки (СВР) было отдано главой Следственного комитета.

 В соответствии с открытыми сведениями СВР, власти Украины пытаются препятствовать распространению видео с пытками военнопленных РФ украинскими националистами. Кроме того, согласно достоверным данным СВР, Киев старается повлиять на Запад, чтобы добиться отказа от попыток получить доступ к российским военным со стороны Красного Креста и иных международных гуманитарных организаций.

Между тем, по имеющейся информации, военнопленные РФ не обеспечиваются необходимой помощью и питанием, даже с учетом нахождения среди них большого количества раненых. Таким образом, по заявлению СК РФ, украинская сторона серьезно нарушает нормы международного гуманитарного права.

«Подобные действия украинских боевиков... получат со стороны российского следствия  всестороннюю правовую оценку», - указывается в сообщении Telegram-канала СК России.

Действия украинских силовиков, как указывает СК, будут квалифицированы как особо тяжкие преступления. Также следствие предпримет все необходимое для привлечению причастных лиц к ответственности.

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