«Слышал, как ломаются ребра»: военнослужащий рассказал о пытках в украинском плену

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Военнослужащих в украинском плену бьют постоянно, порой даже не задавая им никаких вопросов. Об этом рассказал военнослужащий Вооруженных сил России Данил.

«Били постоянно. Били, не спрашивая даже, не задавая вопросов, били. Или просто проходили люди, били», - сказал он.

Медицинской помощи, по словам Данила, пленным не оказывали. Так, никто не обратил внимания на его ранение, из-за которого у молодого человека постоянно болели зубы.

«Приносили еду, хлеб. Хлеб был жесткий. Но они знали, что я не могу его есть, потому что у меня зубов нет, у меня четыре зуба осколками выбило. В ответ кричали только "Слава Украине!" и "Смерть русским!"», - пояснил он.

Данил отметил, что к офицерам отношение в плену было намного жестче, чем к солдатам и сержантам.

«Крики безостановочные... Людей бьют, они кричат, они даже не кричат, они воют. Я даже такого не слышал, чтобы били, а они выли. Это даже не стон, это просто человек даже звуки такие издает как не человек от того, как его сильно бьют. Я слышал, как у человека ребра ломаются, как у человека руки ломаются... Были такие моменты, что у человека, допустим, огнестрельное ранение в ногу или в руку, и, специально, они видели, они били по этим местам. Они видели, что ему больно, он идти не может, и они били по тем местам, которые итак искалечены», - рассказал военнослужащий.

По словам Данила, один попавший в плен командир-майор отказался давать показания и «больше его никто не видел».

Он добавил, что в том же самом помещении держали и гражданских, которые вызвали подозрение - например, если человек шел по улице и читал на смартфоне российские новости.

«Дедушка 71-летний, у него сахарный диабет. Напротив меня лежал. Он весь уже итак ни живой, ни мертвый. Его привезли туда, его там держали. Ему нужно постоянно лечение оказывать, они с ним ничего не делали. А он лежит - руки перевязаны, глаза перемотаны, лежит», - сказал военнослужащий.

Были, по его словам, в помещении и женщины. Когда силовики уводили их в комнаты, они включали громкую музыку, чтобы никто не слышал, что с ними там происходит, уточнил Данил.

Изучением информации о действиях украинских силовиков в отношении российских военнослужащих в оперативном порядке займется Центральный аппарат СК России. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин уже дал поручение запросить соответствующие данные у Службы внешней разведки РФ, ранее рассказали в ведомстве.

Материал подготовили Анна Касаткина и Николай Баранов.