В МО РФ заявили об уничтожении 1936 танков и других боевых бронированных машин Украины
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В МО РФ заявили об уничтожении 1936 танков и других боевых бронированных машин Украины
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
В ДPУГИХ CMИ
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