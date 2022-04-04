«Он умер от потери крови»: военнослужащий рассказал об издевательствах ВСУ над российским офицером

Российский военнослужащий Павел сидел в подвале часов 6-7 с закрытыми глазами. Затем его забрали в военную полицию, где допрашивали под воздействием оружия.

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Освобожденный из плена российский военнослужащий Павел рассказал об издевательствах со стороны ВСУ. По словам солдата, украинские военные до смерти избили российского офицера.

«Два дня они его избивали, потом привезли его в подвал, где он умер от потери крови», - сказал он.

Павел тоже сидел в подвале часов 6-7 с закрытыми глазами. Затем его забрали в военную полицию, где допрашивали под воздействием оружия. Но к счастью, ему удалось выжить.

«Если на какие-то вопросы мы не отвечали или говорили, что не знаем ответов на их вопросы, то нас били», - подчеркнул Павел.

Напомним, ранее стало известно, что центральный аппарат СК РФ в оперативном порядке займется изучением информации о действиях украинских силовиков в отношении российских военных и даст этим действиям правовую оценку. Поручение запросить соответствующие данные у Службы внешней разведки (СВР) было отдано главой Следственного комитета Александром Бастрыкиным.