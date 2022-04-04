«Кого-то волокли, кого-то били»: военнослужащий РФ рассказал об издевательствах украинских силовиков

По словам молодого человека, россиянам угрожали тем, что они вернутся домой только инвалидами.

© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Освобожденный из плена российский военнослужащий Андрей рассказал «Звезде» об издевательствах украинских силовиков, которые избивали россиян. По его словам, двум летчикам угрожали, что домой они вернутся только инвалидами.

«Поставили к стенке кирпичной, вокруг было много людей с оружием. Они ходили, каждый предлагал что-то с нами сделать. Кто-то предлагал в ноги пострелять, кто-то предложил убить нас. Среди них был один человек, который говорил о том, что не стоит этого делать, потому что мы были нужны для чего-то», - рассказал военнослужащий.

По словам молодого человека, когда его волокли из машины, вокруг него находились товарищи, у которых были простреляны ноги, они не могли быстро самостоятельно передвигаться.

«Кого-то волокли, кого-то били. Мы находились в каком-то спортивном зале, спали на полу, ночью было холодно. Были слышны взрывы, и как каждую ночь открывалась дверь. Среди нас находились два летчика, которых постоянно били, не давали им спать», - подчеркнул россиянин.

Несколькими днями ранее сообщалось, что СК РФ в оперативном порядке займется изучением информации о действиях украинских силовиков в отношении российских военных и даст этим действиям правовую оценку. Поручение запросить соответствующие данные у Службы внешней разведки (СВР) было отдано главой Следственного комитета. В частности, подчеркивалось, что, по имеющейся у СК информации, военнопленные РФ не обеспечиваются необходимой помощью и питанием, даже с учетом нахождения среди них большого количества раненых.

Матераил подготовили: Виктория Ивашечкина, Николай Баранов