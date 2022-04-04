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«Кого-то волокли, кого-то били»: военнослужащий РФ рассказал об издевательствах украинских силовиков

19:29 04.04.2022
По словам молодого человека, россиянам угрожали тем, что они вернутся домой только инвалидами.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Освобожденный из плена российский военнослужащий Андрей рассказал «Звезде» об издевательствах украинских силовиков, которые избивали россиян. По его словам, двум летчикам угрожали, что домой они вернутся только инвалидами.

«Поставили к стенке кирпичной, вокруг было много людей с оружием. Они ходили, каждый предлагал что-то с нами сделать. Кто-то предлагал в ноги пострелять, кто-то предложил убить нас. Среди них был один человек, который говорил о том, что не стоит этого делать, потому что мы были нужны для чего-то», - рассказал военнослужащий.

По словам молодого человека, когда его волокли из машины, вокруг него находились товарищи, у которых были простреляны ноги, они не могли быстро самостоятельно передвигаться.

«Кого-то волокли, кого-то били. Мы находились в каком-то спортивном зале, спали на полу, ночью было холодно. Были слышны взрывы, и как каждую ночь открывалась дверь. Среди нас находились два летчика, которых постоянно били, не давали им спать», - подчеркнул россиянин.

Несколькими днями ранее сообщалось, что СК РФ в оперативном порядке займется изучением информации о действиях украинских силовиков в отношении российских военных и даст этим действиям правовую оценку. Поручение запросить соответствующие данные у Службы внешней разведки (СВР) было отдано главой Следственного комитета. В частности, подчеркивалось, что, по имеющейся у СК информации, военнопленные РФ не обеспечиваются необходимой помощью и питанием, даже с учетом нахождения среди них большого количества раненых.

Матераил подготовили: Виктория Ивашечкина, Николай Баранов

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