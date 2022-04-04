«Руки, ноги завязали, начали бить»: военнослужащий ВС РФ рассказал о нахождении в украинском плену

По словам военнослужащего, один из ударов по лицу ногой оказался таким сильным, что он на какое-то время потерял сознание.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Военнослужащий Вооруженных сил России по имени Омар рассказал об избиениях и угрозах кастрации в украинском плену.

«Руки, ноги завязали, начали бить. У меня чуть была борода, помню, они говорили, что он кадыровец. Я так понял, у них к кадыровцам особое отношение», - вспомнил Омар.

По его словам, украинцы били по лицу и по голове ногами. Как заметил Омар, один из ударов по лицу ногой оказался таким сильным, что он на какое-то время потерял сознание.

«Угрозы были там, повесим, всякие угрозы были. Есть такие угрозы, которые я не могу вам на камеру говорить. Помню, говорили, "их надо кастрировать"», - заметил военнослужащий.

Как вспомнил Омар, он слышал крики раненого, которого, вероятно, пытали украинцы - точно сказать было невозможно, потому что военнослужащий лежал связанным по рукам и ногам и лично этого не видел, но слышал крики.

Также Омар пересказал услышанное им от других российских пленных - с их слов, их били ногами по ребрам и прикладом по голове.

Ранее в Минобороны России сообщили, что наступающая группировка ДНР овладела украинским укрепрайоном и освободила Новобахмутовку.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов