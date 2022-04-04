Наступающая группировка ДНР овладела украинским укрепрайоном и освободила Новобахмутовку
Группировка войск Донецкой Народной Республики при наступлении овладела украинским укрепрайоном и освободила населенный пункт Новобахмутовка, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Подразделения Народной Милиции Луганской Республики продвинулись на глубину два километра и блокировали населенный пункт Новотошковское с востока и юга.
Кроме того, в ночь на 4 апреля в районе Лисичанска в результате авиационного удара уничтожен пункт управления 24-й отдельной механизированной бригады украинских вооруженных сил и склады с боеприпасами, вооружением и военной техникой.
В течение ночи оперативно-тактической авиацией ВКС России поражены 14 военных объектов Украины.
Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов