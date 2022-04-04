Армия Наступающая группировка ДНР овладела украинским укрепрайоном и освободила Новобахмутовку В течение ночи оперативно-тактической авиацией ВКС России поражены 14 военных объектов Украины. © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Группировка войск Донецкой Народной Республики при наступлении овладела украинским укрепрайоном и освободила населенный пункт Новобахмутовка, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. Подразделения Народной Милиции Луганской Республики продвинулись на глубину два километра и блокировали населенный пункт Новотошковское с востока и юга. Кроме того, в ночь на 4 апреля в районе Лисичанска в результате авиационного удара уничтожен пункт управления 24-й отдельной механизированной бригады украинских вооруженных сил и склады с боеприпасами, вооружением и военной техникой. В течение ночи оперативно-тактической авиацией ВКС России поражены 14 военных объектов Украины. Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика