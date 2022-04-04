«Круг из кристаллов льда»: синоптик рассказал об образовании оптического явления гало

По словам эксперта, гало можно наблюдать в небе как холодной зимой, так и летом.

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Синоптик Прогностического Центра «Метео» Александр Ильин рассказал «Звезде» о том, в какую погоду можно наблюдать такое необычное природное оптическое явление, как гало. По словам Ильина, оно образуется не только в холодное время года, его можно наблюдать и летом.

В понедельник, 4 апреля, жители Москвы могли наблюдать в небе оптическое явление гало-22. Как заметили синоптики, оно называется именно так, потому что имеет угловой радиус 22 градуса и представляет собой цельное кольцо, которое описывается вокруг Солнца.

«Гало образуется вокруг источника света: от солнца, луны и даже от обычных уличных фонарей, которые ярко светят. Образуется гало не только в холодное время года, его можно наблюдать и летом. Их можно заметить в любой период, когда на небе есть перистые облака. Гало в основном состоят из кристаллов льда. Это и есть оптическое явление. Оно является следствием отображения источников света», - объяснил синоптик.

По словам Ильина, гало появляется, когда образуются высокие перистые облака, либо в холодную погоду и в воздухе находится множество свободно парящих кристаллов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентр Роман Вильфанд рассказал, когда в Москве начнется постепенное потепление. По его словам, со среды, 6 апреля, в столице температурные показатели будут находиться в диапазоне от +6 до +12 градусов. При этом, как отметил Вильфанд, потепление после похолодания в и снегопада в самом начале второго месяца весны будет не резким, умеренным.