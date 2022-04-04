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В Германии заявили о риске для экономики страны при отказе от нефти и газа из РФ

Анна Назайкина
14:29 04.04.2022
Руководитель Deutsche Bank обратил внимание, что денежно-финансовые организации страны ожидают, что произойдет замедление примерно до 2% по итогам текущего года.
В Германии заявили о риске для экономики страны при отказе от нефти и газа из РФ
© Фото: Газпром
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Существует риск того, что экономика ФРГ может столкнуться с рецессией, если будет принято решение о полном отказе от импорта российских энергоносителей. Об этом заявил глава Deutsche Bank Кристиан Зевинг. Его слова приводит агентство Reuters.

Руководитель банка обратил внимание, что денежно-финансовые организации страны ожидают, что произойдет замедление примерно до 2% по итогам текущего года. Кроме того, ранее один из ведущих экономических институтов страны IfW Kiel снизил прогноз роста внутреннего валового продукта почти в два раза из-за ситуации на Украине: теперь прогнозируется увеличения на 2,1% вместо ожидаемых четырех.

«Ситуация стала бы еще хуже, если бы были прекращены импорт или поставки российской нефти и природного газа. В этом случае существенная рецессия в Германии была бы практически неизбежна», - сказал он в ходе пресс-конференции.

Ранее, 23 марта, в ходе совещания с членами правительства президент России Владимир Путин объявил о важном решении в ответ на санкции против Москвы - РФ не будет принимать оплату за поставки природного газа в долларах и евро, расчет будет производиться в российской национальной валюте - рублях.

Независимый финансово-экономический эксперт Александр Трифонов в беседе со «Звездой» предположил, удастся ли странам ЕС найти альтернативу российскому газу. Также эксперт оценил возможность закупок европейскими странами газа из РФ за рубли. По его словам, то, как сложится ситуация, зависит от нескольких факторов.

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