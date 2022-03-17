В Минздраве сообщили о стабильной ситуации на рынке лекарств России

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что ситуация на лекарственном рынке России на настоящий момент стабильна и все производители продолжают свою работу.

«Объемы производства и поставок лекарств и фармсубстанций, включая импортные, в этом году значительно опережают показатели прошлого года», - сообщил глава Минздрава во время селекторного совещания 17 марта.

По словам Мурашко, начиная с 22 февраля и заканчивая 16 марта в гражданский оборот введено более 433,6 миллиона упаковок препаратов. Это на 19% больше, чем за аналогичный период 2021 года.

Ранее в правительстве РФ рассказали о преодолении проблем с поставкой лекарств. Минпромторг и Минтранс совместно разрабатывают методы решения логистических проблем во всех отраслях.