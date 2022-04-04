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Кризисы и бедняки: ведущий Fox News обвинил Байдена в формировании «олигархии» в США

Егор Левин
17:16 04.04.2022
В числе кризисов, наступивших с президентством Джо Байдена, Дэн Бонгино назвал пандемию COVID-19, инфляцию, Афганистан и спецоперацию России на Украине.
Кризисы и бедняки: ведущий Fox News обвинил Байдена в формировании «олигархии» в США
© Фото: Unsplash
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Ведущий Fox News Дэн Бонгино назвал США «олигархией», в которой бедные слои населения расплачиваются за многочисленные кризисы, виной которых стал приход к власти нынешнего президента страны Джо Байдена. Как заявил Бонгино, «имущие» устанавливают свои правила для себя и совсем другие - для остальных.

В числе кризисов, наступивших с приходом Байдена, ведущий назвал пандемию коронавируса, инфляцию, Афганистан и спецоперацию России на Украине и следующий за ней энергетический кризис в США.

«Жернова, похоже, постоянно перемалывают именно нас, маленьких людей. Вы понимаете, о ком я говорю, - о бедняках. Почему, когда богатые заваривают кашу, расхлебывать ее приходится именно нам?» - цитирует Бонгино RT.

Ранее американский журналист раскрыл истинные мотивы Джо Байдена помогать Украине. Как заявил телеведущий Такер Карлсон, администрация президента США умышленно разжигает конфликт на Украине, чтобы сместить фокус внимания американцев от реорганизации внутреннего энергетического рынка.

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