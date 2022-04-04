Российские кинотеатры могут освободить от платежей за музыку к фильмам из «недружественных стран»

В Совете Федерации предложили различные меры поддержки для киноиндустрии в России после отмены проката зарубежных фильмов.

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В Совете Федерации предложили разрешить кинотеатрам не платить за использование авторской музыки в кино и мультфильмах, в особенности в отношении контрагентов из «недружественных стран». Соответствующая инициатива содержится в адресованном помощнику президента РФ Максиму Орешкину письме от главы Комитета по экономической политике Андрея Кутепова.

Как отмечается в документе, который есть в распоряжении «Звезды», российские кинотеатры в данный момент оказались в сложных условиях, а платежи в ООО «Российское авторское общество» и Всероссийскую организацию интеллектуальной собственности являются для них дополнительной нагрузкой.

«В связи с чем необходимо рассмотреть возможность моратория на такие платежи, особенно в отношении контрагентов из стран, которые в одностороннем порядке прекратили сотрудничество с Российской Федерацией», - говорится в письме.

В качестве мер поддержки кинотеатров Кутепов также предложил на период действия экономических санкций освободить их от арендной платы и платы за коммунальные услуги, от уплаты НДС, а затем на следующие полгода установить льготную ставку налога в 10%. Кроме того, кинотеатрам могут предоставить отсрочку платежей по кредитам и предоставить им субсидии на приобретение кинопроекционного оборудования и расходных материалов в иностранных государствах.

Ранее кинокомпании Walt Disney Company, Warner Bros., Sony Pictures на фоне ситуации на Украине приняли решение временно остановить прокат своих картин в РФ. По мнению экспертов, такая ситуация приведет к всплеску пиратства в стране, а некоторые кинотеатры будут вынуждены закрыться.