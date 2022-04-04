Движение «Колумбайн»* внесли в России в перечень террористических организаций

Ранее движение в соответствии с иском Генпрокуратуры РФ признали террористическим и запретили на территории страны.

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Движение «Колумбайн»* официально внесли в России в перечень террористических и экстремистских организаций. Теперь оно значится в соответствующем перечне на сайте Росфинмониторинга.

Так, лица и организации, попавшие в реестр, не могут взаимодействовать со СМИ, размещать в Сети свою информацию, организовывать публичные мероприятия и совершать еще несколько определенных действий.