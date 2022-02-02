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Движение «Колумбайн» признано в РФ террористическим

Егор Левин
15:58 02.02.2022
За организацию либо участие в движении грозит уголовная ответственность вплоть до пожизненного лишения свободы.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Hector Acevedo, ZUMAPRESS, Globallookpress
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В соответствии с иском Генеральной прокуратуры России Верховный суд запретил на территории страны движение «Колумбайн», признав его террористическим.

Соответствующее решение было вынесено судьей по итогам рассмотрения заявления. Исполнение решения указано начать незамедлительно. Заседание проходило в закрытом режиме.

В Генпрокуратуре РФ отметили, что идеология движения основана на причинении насилия и принципе массовой гибели людей, поэтому дестабилизирует обстановку в обществе. За организацию либо участие в движении грозит уголовная ответственность вплоть до пожизненного лишения свободы.

Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что идеи «Колумбайн» существенно повлияли на устроившего стрельбу в казанской гимназии Ильназа Галявиева. Тогда жертвами стрельбы 11 мая стали семь детей и две учительницы, еще 24 человека получили ранения различной степени тяжести.

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