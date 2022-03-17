ПСБ готов предоставить населению и предприятиям Крыма полный спектр финансовых услуг

ПСБ выразил готовность предоставить полный спектр финансовых услуг населению Крыма, а также предприятиям региона. В организации объяснили решение тем, что появление банка в регионе с полной линейкой банковских услуг и продуктов создаст «финансовую магистраль» для сотрудничества полуострова со всеми российскими субъектами.

«ПСБ готов обеспечить комплексное финансовое сопровождение инфраструктурных и социальных проектов Крыма, предоставить населению, а также предприятиям полуострова, в том числе субъектам МСП, доступ к полному спектру финансовых услуг и сервисов федерального системнозначимого банка», - сообщили в пресс-службе ПСБ.

Напомним, что в ходе совещания по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя президент России Владимир Путин призвал активнее развивать бизнес на территории полуострова Крым. Как утверждает глава государства, банк ПСБ уже начал свою деятельность в регионе, поэтому следует активно поддерживать все сферы жизни на полуострове и развивать инфраструктуру.