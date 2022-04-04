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Новая госпрограмма вооружений будет нацелена на создание в том числе нетрадиционных видов оружия

Тимур Шерзад
14:29 04.04.2022
Об этом президенту России Владимиру Путину доложил вице-премьер РФ Юрий Борисов
Новая госпрограмма вооружений будет нацелена на создание в том числе нетрадиционных видов оружия
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Новая госпрограмма вооружений будет нацелена на создание качественно новых, в том числе, нетрадиционных видов оружия. Об этом президенту России Владимиру Путину доложил вице-премьер РФ Юрий Борисов

По словам Борисова, работа по подготовке данных для новой госпрограммы вооружений уже завершена. В число нетрадиционных видов вооружения, о которых в ней будет идти речь, вице-премьер перечислил оружие направленной энергии, кинетическое оружие, а также системы управления с применением искусственного интеллекта и роботизированные комплексы.

Борисов заявил Путину, что правительство России сделало многое для обеспечения устойчивости оборонно-промышленного комплекса страны. Например, при закупках электронной компонентной базы авансовые платежи были увеличены до 100 процентов. Также Борисов заметил, что компаниям предоставлено право заключать контракты по Гособоронзаказу с единственным поставщиком, не регистрируя их в ФАС. 

Вице-премьер подчеркнул, что, несмотря на беспрецедентность санкций, результатом которых стало увеличение стоимости материалов и сокращение поставок, выполнение Гособоронзаказа - безусловный приоритет для ОПК России

Так, по словам Борисова, в прошлом году уровень его выполнения составил не менее 98 процентов. А в 2022 году выполнение Гособоронзаказа идет с опережением по некоторым из показателей. 

Борисов заметил, что сегодня правительство ведет системную работу по ускорению темпов и объемов ипортозамещения, включая поддержку системообразующих отраслей. 

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