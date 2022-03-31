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Подлодку «Уфа» торжественно спустили на воду в Санкт-Петербурге

Роман Закурдаев
13:20 31.03.2022
Подводные лодки проекта 636.3 относятся к третьему поколению дизельных подлодок, они считаются малошумными в сравнении с иностранными аналогами.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Дизель-электрическую подводную лодку проекта 636.3 «Уфа» сегодня спустили на воду в Санкт-Петербурге. На церемонии спуска, прошедшей на Адмиралтейских верфях, побывал корреспондент «Звезды» Роман Закурдаев.

«"Уфа" - это морской охотник. Универсальный, бесшумный, незаметно выходит на цель, может вести патрулирование, разведку. А если понадобится, то со своим грозным вооружением может надежно прикрыть морскую базу или порт», - сказал он.

Подводные лодки проекта 636.3 относятся к третьему поколению дизельных подлодок, они считаются малошумными в сравнении с иностранными аналогами. Огромные корабли имеют, по словам разработчиков, более высокую боевую эффективность, чем их предшественники.

Скорость подводного хода субмарин составляет 20 узлов, предельная глубина погружения - 300 метров, автономность плавания - 45 суток, экипаж - 52 человека, подводное водоизмещение - около 4 000 тонн. Подлодки являются носителями крылатых ракет «Калибр-ПЛ».

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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