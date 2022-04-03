Партия Орбана лидирует на парламентских выборах в Венгрии

На момент обработки 53% голосов, за партию Виктора Орбана отдали свои голоса 67,34% венгров, пришедших на избирательные участки.

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Правящий в Венгрии альянс Фидес - Христианско-демократическая народная партия под руководством премьер-министра страны Виктора Орбана лидирует на парламентских выборах. За альянс отдали голоса 67,34% пришедших на участки. Об этом сообщил Национальный избирательный офис (NVI).

Представленная оппозицией коалиция, возглавляемая Петером Марки-Заем, набирает 29,15% голосов. К этому часу обработано чуть более половины бюллетеней, пишет РИА Новости. По данным экспертов, на мнения которых опирается NVI, если разрыв в голосах сохранится на прежнем уровне, то политические силы во главе с Орбаном получат 133 места в национальном парламенте, оппозиция довольствуется 56 креслами.

Партия Виктора Орбана выступает за нормальные отношения с Россией, оппозиция напротив - агитирует за более тесное взаимодействие с официальным Брюсселем. Венгерские власти одни из немногих в Европе вступили против антироссийских санкций из-за военной спецоперации Москвы на Украине и отказались поставлять Киеву оружие.