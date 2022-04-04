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В Кремле рассказали, «рвет ли бизнес волосы» из-за законопроекта о наказании за соблюдение санкций

Егор Левин
12:43 04.04.2022
Дмитрий Песков заявил, что взгляд на ситуацию зависит от позиции конкретного бизнеса.
В Кремле рассказали, «рвет ли бизнес волосы» из-за законопроекта о наказании за соблюдение санкций
© Фото: Konstantin Kokoshkin, GlobalLookPress
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В Кремле ответили на вопрос, «рвет ли бизнес волосы» из-за законопроекта об уголовном наказании за соблюдение санкций. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал тему журналистам, отметив, что разные бизнесмены могут по-разному себя вести в такой ситуации.

«Какой-то бизнес рвет, какой-то бизнес под санкциями, наоборот, не рвет, этот бизнес будет поддерживать, потому что это в интересах тех, кто попал под санкции, это направлено на их защиту», - сказал представитель Кремля.

Ранее Верховный суд поддержал введение уголовной ответственности за исполнение санкций в РФ. Поправки об ответственности за исполнение иностранных санкций будут внесены в Госдуму.

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