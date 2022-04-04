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Соседская самоорганизация: как жители наводят порядок в Мариуполе

Павел Кольцов
13:31 04.04.2022
Вода сейчас - самая насущная проблема. Чтобы не терять дождевую, в этом подъезде водосток соединили с пластиковыми резервуарами. Вот только дождя как назло, не было уже месяц.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Более ста тысяч человек продолжают оставаться в Мариуполе. Люди прячутся в подвалах, и буквально выживают - без света, тепла и воды. Представители ДНР помогают им, распределяя между семьями гуманитарную помощь. О жизни в условиях боевых действий - Павел Кольцов.

Многодетная семья Малинских возвращается домой с дровами. Поваленных деревьев в Мариуполе хватает. Сейчас хватает и продуктов. До прихода подразделений российской армии и донецкой народной республики ‐ голодали.

«Семнадцатого, как встретились с ДНР, на душе стало легче. Даже колбасой угостили. Мы хлеб нюхали, даже боялись есть», - поделился местный житель Виталий Малинский. 

В их доме только окна разбиты. В соседний прилетело три мины подряд. Во время обстрелов семья пряталась в погребе. Украинские военные стояли недалеко от жилых домов, из квартала не выпускали.

«Их оттуда отогнали, они заняли тут всю территорию. Двадцать седьмого хотели пойти в магазин, нас туда не пустили, стояли украинские военные. Было очень страшно», - сказала местная жительница Ольга Малинская. 

Маленькой Алине накануне исполнилось семь лет. В обнимку с плюшевым мишкой теплее. В домах нет электричества, воды, отопления. До тех пор, пока не закончатся боевые действия.

«Оставшиеся в Мариуполе жители самоорганизовываются. Домом, подъездом, наводят порядок. Готовят еду», - прокомментировал корреспондент.

Вода сейчас - самая насущная проблема. Чтобы не терять дождевую, в этом подъезде водосток соединили с пластиковыми резервуарами. Вот только дождя как назло, не было уже месяц.

Представители Донецкой Народной Республики встречаются с жителями, стараются решить проблемы. Насколько это возможно в условиях боевых действий. Есть, например, санитарная: необходимо захоронить тела погибших. Наладить равномерное и справедливое распределение гуманитарной помощи.

Немалых жертв среди мирных жителей, разрушения домов, можно было избежать. Но тактика живого щита была определена украинскими националистами еще до начала специальной военной операции.

Дом за домом украинские националисты выдавливаются из жилых кварталов к промзоне. Вот бойцы ДНР возвращаются с передовой.

«Мы их домами двигаем, двигаем. Мы доделаем это до конца, чтоб мирное небо было, спокойно спали наши дети, а потом поедем домой в родную Макеевку. Всем привет!», - заявили бойцы ДНР.

Ранее в Минобороны России рассказали об успехах наступающей группировки ДНР - она овладела украинским укрепрайоном и осовбодила населенный пункт Новобахмутовка

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов

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