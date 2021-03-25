СМИ: США закупили рекордные объемы нефти из России

Власти США в 2020 году нарастили закупку российских нефтепродуктов до рекордного уровня. В сутки Москва поставляла за океан в среднем 538 тысяч баррелей, что составило семь процентов от общих закупок. Ранее этот показатель достигал лишь 0,5 процента.

Эксперты связывают подобную активность Вашингтона с санкциями против Венесуэлы и снижением объема поставок из стран ОПЕК, пишет Bloomberg.

Нефтепереработчики США закупают в основном мазут и сырую нефть. В последствии эти продукты используют для работы установок по производству автомобильного топлива.

Подобная тактика противоречит энергетической безопасности США, отмечают заокеанские эксперты. Именно поэтому, растущая зависимость США от российской нефти свидетельствует о ее полном провале.