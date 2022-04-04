Иммуноснижение: врач опроверг связь COVID-19 и длящегося ухудшения здоровья

Владислав Жемчугов заявил, что проблемы с иммунитетом могут возникнуть по самым разным причинам и связаны с плохим снабжением тканей организма кислородом.

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Доктор медицинских наук, иммунолог Владислав Жемчугов опроверг в беседе со «Звездой» появившиеся в СМИ сообщения о том, что иммунная система большинства переболевших коронавирусом поражается настолько, что восстанавливаться может очень долго. По словам врача, при вторичном иммунодефиците хронические инфекции или даже опухолевые процессы могут и не начаться вовсе, или быть совсем не связанными именно с коронавирусом.

Жемчугов отметил, что иммунодефицит может быть связан с плохим снабжением всех тканей организма кислородом. Его недостаток чувствует на себе и иммунная система.

«Могут присоединяться какие-то вторичные инфекции, например, герпетическая, или нарушения работы печени. Все это - элементы, которые могут приводить к иммуноснижению. Это реально», - сказал врач.

При этом, по его словам, данная ситуация известна в медицинском мире и спокойно лечится. Просто врачам, сталкивающимся с такой ситуацией, необходимо держать в голове, что может случиться подобная общая неспецифическая резистентность.

«То есть, человек, ослабленный какой-то болезнью, даже за счет снижения гемоглобина, которое может вирус вызывать, это уже будет уменьшать активность иммунной системы. Но это тоже далеко не главное», - заявил иммунолог.

В первую очередь, Жемчугов посоветовал сталкивающимся с этим врачам найти первоначальное слабое место в организме пациента, на которое вирус подействовал особенно сильно.

Ранее Минздрав РФ зарегистрировал первую в мире назальную вакцину против коронавируса. В ведомстве указали, что вакцина состоит из двух компонентов и вводится в носовую полость с интервалом в три недели.