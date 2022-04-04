Опубликованы кадры задержания в Крыму хранившего взрывчатку сторонника неонацистов

Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ. Жителя Алушты подозревают в незаконном приобретении и хранении взрывного устройства.

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Сторонника украинских неонацистов удалось задержать в Крыму. Об этом говорится в сообщении пресс-службы крымского управления Федеральной службы безопасности. По информации ведомства, мужчина оказался причастным к незаконному хранению взрывных устройств и взрывчатых веществ.

Как сообщили в ФСБ, житель Алушты 1982 года рождения хранил дома СВУ с зарядом взрывчатого вещества более 500 граммов.

«Задержан сторонник украинских неонацистов, причастный к незаконному хранению взрывных устройств и взрывчатых веществ... У задержанного также обнаружены пистолет, тротил, порох, а также иные предметы, имеющие отношение к противоправной деятельности», - говорится в сообщении службы.

Было отмечено, что у фигуранта изъяли средства вычислительной техники и мобильной связи, на которых обнаружены видео радикального содержания, снимки с изображением националистической символики и фашистской атрибутики. Также было установлено, что мужчин вел переписку с боевиками украинских нацбатов.

Впоследствии было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ. Жителя Алушты подозревают в незаконном приобретении и хранении взрывного устройства.

Ранее, 31 марта, стало известно, что сотрудники ФСБ задержали в Крыму гражданина РФ, подозреваемого в сотрудничестве со спецслужбами Украины. По данным следствия, мужчина попытался попасть на украинскую территорию с целью установить контакты с спецслужбами.