Доля рубля в торговле стран ЕАЭС превысила две трети

Сергей Глазьев заявил, что, даже с учетом уже высоких показателей есть возможность нарастить долю рубля в торговле еще больше.

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Долю рубля в торговле стран ЕАЭС, превышающую к настоящему моменту две трети, можно нарастить еще. Об этом заявил министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергей Глазьев.

По его словам, серьезные успехи во внутренних взаиморасчетах стран ЕАЭС заключаются в повышении в период с 2013 по 2020 годы платежей в национальных валютах с 63 до 74%.

«Россия использует рубли для оплаты 82% торгового оборота с Белоруссией, 63% - с Казахстаном и 58% - с Киргизией», - сообщил Глазьев РИА Новости.

При этом он подчеркнул, что есть возможности для наращивания доли рубля в торговле, к примеру, с Киргизией, 40% торгового оборота с которой обслуживается в долларах. Глазьев отметил, что в Казахстане и Белоруссии второй по значимости расчетной валютой является доллар.

Ранее в Кремле завили, что на фоне бандитско-санкционных игр стран Запада престиж доллара и евро зашатался. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что процесс перехода государств на взаиморасчеты в национальных валютах уже не остановить.