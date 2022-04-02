Кремль: престиж доллара и евро зашатался на фоне бандитско-санкционных игр Запада

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков завил, что на фоне бандитско-санкционных игр стран Запада престиж доллара и евро зашатался. Официальный представитель Кремля добавил, что процесс перехода государств на взаиморасчеты в национальных валютах уже не остановить.

«На фоне этих санкционных, бандитско-санкционных игр изрядно зашатался престиж доллара и евро. Ну, в основном доллара как основной резервной валюты. И все больше-больше стран в своих взаиморасчетах переходят на национальные валюты. И этот процесс сейчас находится на начальной стадии, но остановить этот процесс уже нельзя», - разъяснил Песков в эфире телеканала «Беларусь - 1».

Ранее в Кремле заявили о том, что на Западе происходит бандитский отъем российской собственности. По словам Дмитрия Пескова, если к этому еще будет добавляться проработка национализации, это не будет сулить ничего хорошего.