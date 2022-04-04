Удар «Аллигатора»: кадры уничтожения командного пункта ВСУ вертолетом Ка-52

Замаскированный командный пункт удалось обнаружить и опознать быстро, после чего по нему был нанесен удар.

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В ходе спецоперации на Украине экипаж Ка-52 уничтожил замаскированный командный пункт противника. Но после выпущенной ракеты экипаж чуть сам не был атакован, однако ему удалось отойти в безопасную зону.

«Система зафиксировала, подошли поближе, отработали неуправляемыми. После сообщения комплекса, что по нам работает ПВО, развернулись на максимальных кренах и тангажах, быстренько упали на предел и отошли в безопасную зону», - рассказал летчик по имени Дмитрий.

Ка-52 «Аллигатор» создан на базе ударного вертолета Ка-50 «Черная акула». В отличие от последнего, это двухместная машина.

Ка-52 - современный ударный вертолет, построенный по соосной схеме винтов. Ее плюсы - возможность не использовать рулевой винт, а значит, отсутствие необходимости тратить на него мощность двигателя. Пилоты в кабине сидят рядом, а не друг за другом, что упрощает коммуникацию и позволяет более эффективно использовать эту машину в качестве командной.

Еще одной уникальной особенностью Ка-52 являются катапультируемые кресла экипажа. При этом происходит отстрел лопастей.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов