В МО РФ заявили об уничтожении авиаударом пункта управления 24-й мехбригады ВСУ в районе Лисичанска
В Минобороны России заявили об уничтожении авиаударом пункта управления 24-й мехбригады ВСУ в районе Лисичанска. Об этом сообщил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.
«Ночью 4 апреля в районе города Лисичанск в результате авиационного удара уничтожен пункт управления 24-й отдельной механизированной бригады украинских вооруженных сил и расположенные рядом склады с боеприпасами, вооружением и военной техникой», - сказал Конашенков.
Также он рассказал, что наступающие войска ДНР овладели украинским укрепрайоном и освободили населенный пункт Новобахмутовка.
Кроме этого, по словам Конашенкова, в результате удара по украинскому аэродрому Баловное под Николаевом уничтожены три вертолета ВСУ.
Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов