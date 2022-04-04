Армия В МО РФ заявили об уничтожении авиаударом пункта управления 24-й мехбригады ВСУ в районе Лисичанска Также, по словам официального представителя Минобороны России Игоря Конашенкова, были уничтожены расположенные рядом склады с боеприпасами, вооружением и военной техникой. © Видео: Министерство обороны России © Фото: Konstantin Kokoshkin, Globallookpress Читайте нас на: В Минобороны России заявили об уничтожении авиаударом пункта управления 24-й мехбригады ВСУ в районе Лисичанска. Об этом сообщил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков. «Ночью 4 апреля в районе города Лисичанск в результате авиационного удара уничтожен пункт управления 24-й отдельной механизированной бригады украинских вооруженных сил и расположенные рядом склады с боеприпасами, вооружением и военной техникой», - сказал Конашенков. Также он рассказал, что наступающие войска ДНР овладели украинским укрепрайоном и освободили населенный пункт Новобахмутовка. Кроме этого, по словам Конашенкова, в результате удара по украинскому аэродрому Баловное под Николаевом уничтожены три вертолета ВСУ. Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика