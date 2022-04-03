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Мединский заявил, что Украина стала реалистичнее смотреть на вопрос безъядерного статуса

Марина Крижановская
09:23 03.04.2022
Однако, проект договора по данной теме еще не готов для организации встречи лидеров России и Украины.
Мединский заявил, что Украина стала реалистичнее смотреть на вопрос безъядерного статуса
© Фото: Сергей Карпухин, РИА Новости
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Помощник президента России и глава делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский заявил, что украинская сторона стала демонстрировать более реалистичный подход по вопросу нейтрального и безъядерного статуса страны.

Однако, по заявлению Мединского, проект договора по данной теме еще не готов для организации встречи лидеров России и Украины. Он отметил, что не разделяет оптимизма представителя украинской делегации Давида Арахамии, который ранее сообщал о готовности драфта (проекта. - Прим. ред.) договора для встречи в верхах.

Мединский сказал, что различные якобы специалисты Украины «сильно отстают в подтверждении по тексту проекта».

«К сожалению, оптимизма Д. Арахамии не разделяю. Более того, дипломатические и военные "эксперты" Украины сильно отстают в подтверждении по тексту проекта даже тех договоренностей, которые уже достигнуты на политическом уровне. Подтвержу, что работа по тексту договора на уровне экспертов и глав делегаций в дистанционном формате проводилась 1 - 2.04 и возобновится в понедельник», - написал он в Telegram-канале.

Ранее Мединским в интервью «Интерфаксу» было сказано, что согласовано ограничение учений с участием иностранных государств на Украине, согласно которому подобные мероприятия могут проводиться лишь с разрешения стран-гарантов, а также создания системы международных гарантий безопасности нейтральной Украины. Всего этого удалось достичь в процессе переговоров в Стамбуле.

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