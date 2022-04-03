Мединский: проект договора РФ с Украиной еще не готов

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Помощник президента России Владимир Мединский, возглавляющий государственную делегацию на российско-украинских переговорах, сообщил, что Киев стал реалистично подходить к ряду обсуждающихся вопросов. Среди них оказались вопросы нейтрального безъядерного статуса Украины, отказа от размещения на территории страны иностранных войск, баз и любых наступательных ударных ракетных вооружений, а также запрета на производство или разработку оружия массового поражения.

Помимо этого, по словам представителя РФ, было согласовано ограничение учений с участием иностранных государств на Украине, согласно которому подобные мероприятия могут проводиться лишь с разрешения стран-гарантов, а также создания системы международных гарантий безопасности нейтральной Украины. Всего этого удалось достичь в процессе переговоров в Стамбуле.

«Это собственно и есть то, что Россия упорно и последовательно добивалась с 2014 года», - заметил Мединский в интервью «Интерфаксу».

По словам помощника президента РФ, глава украинской делегации Давид Арахамия заявил, что Украина и Россия разделяют общую позицию по всем вопросам, кроме Крыма. При этом, как подчеркнул Мединский, в отношении Крыма и Донбасса РФ не изменяет своего мнения.

Руководитель российской делегации заметил, что не считает проект договора между странами близким к готовности. По его мнению, впереди еще предстоит большая работа, и это при условии, что украинская сторона заметно отстает в реализации уже достигнутых соглашений.

Мединский подтвердил факт проведения встречи делегаций государств 1 апреля. Он добавил, что активная работа будет продолжена в понедельник.