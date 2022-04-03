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Мгновенная оценка ситуации: в Минобороны рассказали о новых подвигах военных РФ на Украине

00:00 03.04.2022
Военнослужащие ВС РФ продолжают демонстрировать быструю реакцию и смекалку в ходе проведения спецоперации по защите ДНР и ЛНР.
Мгновенная оценка ситуации: в Минобороны рассказали о новых подвигах военных РФ на Украине
© Фото: Минобороны России
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В Министерстве обороны России продолжают рассказывать о подвигах российских военнослужащих. Бойцы проявляют отвагу и мужество, демонстрируют тактическую выучку в ходе выполнения задач специальной военной операции на Украине.

© Минобороны России

Старший сержант Андрей Лебедев, командир зенитного ракетного отделения, и  рядовой Александр Проскурин, стрелок-зенитчик зенитного ракетного отделения

Зенитное ракетное отделение под руководством старшего сержанта Андрея Лебедева выполняло задачи по воздушному прикрытию подразделений российских мотострелков от авиации противника. Неся службу на стартовой позиции зенитного ракетного отделения, Андрей Лебедев обнаружил приближающийся вертолет Ми-8 противника, после чего, мгновенно оценив ситуацию, незамедлительно отдал команду на поражение цели рядовому Проскурину.

Прицельным выстрелом российского зенитчика вертолет был сбит. Выдвинувшись на место падения, российские военнослужащие взяли в плен уцелевших членов экипажа. Также при осмотре места падения вражеского вертолета были обнаружены рабочая карта с нанесенными позициями националистических вооруженных формирований и секретная документация.

После успешного поражения вертолета противника военнослужащими был обнаружен еще один приближающийся украинский вертолет Ми-8. Оперативно сориентировавшись, старший сержант Андрей Лебедев лично осуществил захват цели и сбил вертолет противника.

Своими умелыми и профессиональными действиями старший сержант Андрей Лебедев и рядовой Александр Проскурин обеспечили защиту своих подразделений от авиации националистов. Всего с начала проведения специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик Андреем Лебедевым и Александром Проскуриным было сбито три вертолета и пять беспилотных летательных аппаратов «Байрактар» украинских националистов.

© Минобороны России

Старший лейтенант Никита Желудков, командир разведывательной роты

Передвигаясь в составе колонны батальонной тактической группы, старший лейтенант Никита Желудков вел разведку маршрута движения. В районе Черниговской области передовая группа разведки под командованием Никиты Желудкова вычислила засаду украинских националистов.

Не дав попасть в засаду батальонной тактической группе, старший лейтенант Никита Желудков, проявил мужество и тактическую смекалку и выявил все огневые точки врага.  Внезапным ударом группы он полностью уничтожил их, не допустив потерь среди личного состава.

В ходе боя были ликвидированы 15 националистов, два расчета ПТУР «Джавелин» и три огневых точки с крупнокалиберным пулеметом. Благодаря профессиональным действиям старшего лейтенанта Никиты Желудков батальонная тактическая группа продолжила выполнять поставленные задачи.

Материал подготовили Алиса Краузова и Андрей Работнов

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