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Foreign Policy: США не смогли сплотить мир против России

Марина Крижановская
07:38 03.04.2022
Отмечено, что многие страны, такие как государства Ближнего Востока, некоторые страны Африки и Азии, недовольны результатами агрессивной политики США, а ключевые партнеры США на Ближнем Востоке продемонстрировали нежелание усугублять свои отношения с Москвой.
Foreign Policy: США не смогли сплотить мир против России
© Фото: Табылды Кадырбеков, Sputnik, РИА Новости
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Американский журналист Колум Линч издания Foreign Policy выразил мнение, что США не удалось сплотить мир против России. Он пишет, что Азия и Африка с Россией имеют давние связи, Запад остается с США. Журналист отметил, что большая часть в мире не заинтересована в присоединении к амеркианской кампании по изоляции России.

«Кроме ближайших друзей и военных союзников Соединенных Штатов на Западе и в Восточной Азии, большая часть мира не заинтересована в присоединении к возглавляемой США кампании по изоляции России», - сообщает журналист.

Линч размышляет, что многие страны не готовы отказаться от контактов с Россией, поскольку экономические ограничения причинят ущерб им самим и вызовут волны нестабильности внутри этих стран.

«У многих стран есть исторические связи с Москвой, от которых они не готовы отказаться, и они опасаются, что экономическая блокада России причинит сильный ущерб им самим, вызвав рост цен на продовольствие и топливо, что создаст основу для еще большего голода и нестабильности в пределах их собственных границ», - добавил журналист Foreign Policy.

Он обратил внимание, что многие страны, такие как государства Ближнего Востока, некоторые страны Африки и Азии, недовольны результатами агрессивной политики США. В результате это привело к поддержанию хороших отношений как с США, так и с Россией.

Но при этом ни одна африканская страна не ввела санкции против Москвы. В то же время ключевые партнеры США на Ближнем Востоке также продемонстрировали нежелание усугублять свои отношения с Москвой.

«Нигде двойственность отношения не была столь очевидной, как на Ближнем Востоке, где ключевые стратегические союзники США - Израиль, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия - воспротивились призывам Штатов изолировать Россию и присоединиться к американским санкциям против нее», - резюмировал американский журналист Колум Линч.

Ранее издание The National Interest посчитало тревожным для США знаком отказ 35 стран поддержать антироссийскую резолюцию на Генеральной Ассамблее ООН.

Так, за осуждающую вторжение России в Украину и требующую немедленного вывода российских Вооруженных сил с ее территории резолюцию проголосовали: «за» - 141 страна, «против» - всего пять.

В числе воспротивившихся стран были Россия и несколько ее надежных государств-партнеров - Беларусь, Сирия, Северная Корея и Эритрея. От участия в голосовании или просто на него не пришли 35 стран.

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