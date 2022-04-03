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Омбудсмен ЛНР заявила, что бойцы нацбатов отбирают гумпомощь у жителей Донбасса

Марина Крижановская
06:57 03.04.2022
Отмечено, что люди под обстрелами приходят в ту часть города, где будет находиться гумконвой, туда прибывают представители нацбатальонов с оружием в руках, и они им запрещают получать эту помощь.
Омбудсмен ЛНР заявила, что бойцы нацбатов отбирают гумпомощь у жителей Донбасса
© Фото: Maximilian Clarke Keystone Press Agency Globallokpress
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Уполномоченный по правам человека Луганской Народной Республики Виктория Сердюкова заявила, что украинские националисты отбирают гуманитарную помощь у мирных жителей. Она отметила, что происходит это на подконтрольных ВСУ территориях Донбасса.

Омбудсмен Сердюкова сообщила, что под обстрелами люди приходят на раздачу гуманитарного груза. Туда же прибывают с оружием в руках бойцы националистических батальонов, запрещая людям эту помощь получать. Как сообщила Сердюкова, они забирают ее себе. Об этом она рассказала в интервью РИА Новости.

«Поступают иногда с территории Украины машины с этой гуманитарной помощью. Люди под обстрелами приходят в ту часть города, где будет находиться гумконвой, туда прибывают представители нацбатальонов с оружием в руках, и они им запрещают получать эту гуманитарку. Они забирают ее себе. Это не единичный случай, о котором нам известно со слов тех людей, которые сейчас тут находятся», - сообщила омбудсмен ЛНР.

Уполномоченный по правам человека добавила, что бойцы националистических батальонов выгоняли людей из подвалов и бомбоубежищ, в которых они прятались во время боев. Происходило это в Северодонецке, Рубежном и Кременной.

«По мере того, как попадали туда вооруженные формирования Украины, они не стесняясь заставляли их выходить из подвалов, они вынуждены были подниматься на верхние этажи в квартиры», - рассказала о ситуации омбудсмен.

Ранее Виктория Сердюкова заявила, что сложившие оружие бойцы вооруженных сил Украины не хотят возвращаться назад в армию.

Она привела информацию, что солдаты и офицеры регулярной армии Украины шли в Донбасс, сагитированные лозунгами защиты от агрессора, но, оказавшись на боевых позициях, они увидели, что стреляли по мирному населению и обстреливали гражданскую инфраструктуру.

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