Сообщается, что солдаты и офицеры регулярной армии Украины шли в Донбасс, сагитированные лозунгами защиты от агрессора, но, оказавшись на боевых позициях, они увидели, что стреляли по мирному населению и обстреливали гражданскую инфраструктуру.

© Фото: Народная милиция ЛНР

Уполномоченный по правам человека Луганской Народной Республики Виктория Сердюкова заявила, что украинские военнослужащие, сложившие оружие на территории республики, не хотят возвращаться обратно в армию.

Она добавила, что их представления о ситуации и распоряжения, которые они получали от командования на протяжении восьми лет, не соответствуют действительности. Об этом омбудсмен заявила в интервью РИА Новости.

«Первое, что они поняли, находясь здесь, на территории ЛНР, что те новости, известия, а также непосредственно распоряжения их командования на протяжении восьми лет, которые они слышали, мягко говоря, не соответствуют действительности», - приводит РИА Новости слова Сердюковой.

Представитель ЛНР по правам человека сказала, что солдаты и офицеры, военнослужащие регулярной армии Украины, шли в Донбасс, сагитированные лозунгами защиты от агрессора. Но, оказавшись на боевых позициях, они получали приказы стрелять по мирному населению, обстреливать гражданскую инфраструктуру.

По словам Виктории Сердюковой, среди тех, с кем ей удалось поговорить, нет желающих вновь оказаться в украинской армии.

«Соответственно, это тот случай, когда люди своими глазами один раз увидели и поняли, что вся та пропаганда, которая на протяжении восьми лет идет, льется в уши, в том числе и военнослужащим, очень-очень далека от действительности. Во всяком случае, среди тех, с которыми я пообщалась, не было ни одного, который сказал бы, что после освобождения он вновь встанет в ряды армии Украины», - заключила омбудсмен ЛНР.

Ранее приводилась информация, что военные России обнаружили в одной из школ Херсонской области штаб территориальной обороны. Очередная находка была сделана в украинском населенном пункте Надднепрянское, где в здании школы-интерната располагался подпольный штаб националистов.

В ходе осмотра здания российскими военнослужащими было обнаружено более 20 ящиков из-под автоматов Калашникова, более 40 ящиков с боеприпасами, а также пистолет системы Наган, гранатомет и гранаты Ф-1.