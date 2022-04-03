МЧС: в результате взрыва в ночном клубе Баку погиб один человек, 31 пострадал
В МЧС Азербайджана рассказали подробности о произошедшем ночном взрыве. Так, чрезвычайное происшествие произошло в одном из ночных клубов столицы.
Сообщается об имеющихся жертвах: один человек погиб, 31 пострадал. Данную информацию приводит ведомство.
«3 апреля 2022 года около 03:00 (02:00 по московскому времени. - Прим. ред.) на горячую линию МЧС "112" поступила информация о взрыве на объекте в Баку. По предварительным данным, в результате инцидента есть погибшие и пострадавшие», - сообщает МЧС республики.
Вследствие взрыва произошел пожар. В настоящее время, как сообщает МЧС Азербайджана, уже потушен. На месте происшествия ведутся поисково-спасательные работы.
Ранее появилось видео из Сети с кадрами с места событий. Инцидент, согласно данным СМИ, произошел в центре города Баку, на улице Низами.