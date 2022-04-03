В стране и мире МЧС: в результате взрыва в ночном клубе Баку погиб один человек, 31 пострадал Дарина Криц Согласно данным республиканского МЧС, взрыв произошел в 03:00 по местному времени. © Фото: Yeni_Mekan, Telegram Читайте нас на: В МЧС Азербайджана рассказали подробности о произошедшем ночном взрыве. Так, чрезвычайное происшествие произошло в одном из ночных клубов столицы. Сообщается об имеющихся жертвах: один человек погиб, 31 пострадал. Данную информацию приводит ведомство. «3 апреля 2022 года около 03:00 (02:00 по московскому времени. - Прим. ред.) на горячую линию МЧС "112" поступила информация о взрыве на объекте в Баку. По предварительным данным, в результате инцидента есть погибшие и пострадавшие», - сообщает МЧС республики. Вследствие взрыва произошел пожар. В настоящее время, как сообщает МЧС Азербайджана, уже потушен. На месте происшествия ведутся поисково-спасательные работы. Ранее появилось видео из Сети с кадрами с места событий. Инцидент, согласно данным СМИ, произошел в центре города Баку, на улице Низами. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика