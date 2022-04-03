Мощный взрыв прогремел в центре Баку

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По сведениям прессы, на территории Азербайджана прогремел мощный взрыв. Инцидент, согласно данным СМИ, произошел в центре столицы страны, города Баку, на улице Низами.

Согласно предварительной информации, в результате случившегося пострадали несколько человек.

Как указывает газета «Известия», зданием, в котором случился взрыв, будто бы был один из ночных клубов города.

В Сети уже стали появляться видео, на которых запечатлено место происшествия.