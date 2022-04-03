Мощный взрыв прогремел в центре Баку
В столице Азербайджана произошел мощный взрыв.
© Видео: Yeni_Mekan, Telegram © Фото: Yeni_Mekan, Telegram
По сведениям прессы, на территории Азербайджана прогремел мощный взрыв. Инцидент, согласно данным СМИ, произошел в центре столицы страны, города Баку, на улице Низами.
Согласно предварительной информации, в результате случившегося пострадали несколько человек.
Как указывает газета «Известия», зданием, в котором случился взрыв, будто бы был один из ночных клубов города.
В Сети уже стали появляться видео, на которых запечатлено место происшествия.