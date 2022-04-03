МЧС РФ: на Украину и в Донбасс доставлено еще 665 тонн гумпомощи

В составе груза - продукты питания, строительные материалы и предметы первой необходимости.

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Силами МЧС России доставлено на Украину и в Донбасс еще 665 тонн гумпомощи. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

«10 автомобильных колонн Донского и Ногинского спасательных центров МЧС России из 70 автомобилей доставили 665 тонн гуманитарной помощи. В составе груза - продукты питания, строительные материалы и предметы первой необходимости», - цитирует ТАСС сообщение ведомства.

Ранее сообщалось, что российские военнослужащие в ходе проведения специальной военной операции впервые доставили гуманитарную помощь в город Изюм Харьковской области.