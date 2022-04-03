Гастроэнтеролог предупредила об опасности цирроза печени при похудении

При быстром сбросе веса страдает печень, так как весь жир сначала проходит через орган, заявила гастроэнтеролог.

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Врач-гастроэнтеролог Наталья Марченко рассказала, цирроз печени может спровоцировать не только злоупотребление алкоголем, но и стремительное похудение. Об этом Марченко рассказала в интервью радио Sputnik.

«Если происходит резкое снижение веса в результате диеты или даже голодания, то жир просто так не исчезает. Он из всех клеток организма попадает в печень, через которую должен пройти», - сказала врач.

По ее словам, жир начинает накапливаться в печени и не успевает выводиться, если снижение веса резкое.

Визуально вес уменьшается, но страдает печень и подобная практика может привести даже к циррозу печени.

«Если вы решаетесь худеть при большой массе тела, то сначала надо пройти обследование, поскольку мы можем предполагать, что у такого пациента уже есть проблемы с печенью. Само снижение веса должно происходить под контролем специалиста, чтобы это было плавно», - сказала Марченко.

По ее словам, норма похудения в месяц - не более четырех килограммов. Потеря такого веса может быть переработана и выведена печенью, а больший вес может перегрузить ее жировыми клетками.

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