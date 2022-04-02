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Главный эндокринолог столицы дал советы по питанию для страдающих диабетом

Виталий Музыка
05:48 02.04.2022
Эндокринолог рекомендовал при диабете заменять сахар на истинные подсластители - аспартам, сукралоза, сахарин и др.
Главный эндокринолог столицы дал советы по питанию для страдающих диабетом
© Фото: pixabay.com
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Главный эндокринолог департамента здравоохранения Москвы Михаил Анциферов дал рекомендации по питанию для страдающих сахарным диабетом.

«Вредные продукты для людей с сахарным диабетом - это продукты, содержащие большое количество легкоусвояемых углеводов, это сахар, мед, варенье, соки, так как они приводят к резкому повышению сахара крови, и продукты, богатые животными жирами, - сало, копченые колбасы, жирные сорта мяса», - цитирует слова врача РИА Новости. 

По его словам, желательно исключить жареные продукты, так как они могут ухудшить работу инсулина в организме, и способствовать развитию ожирения.

«То, что при диабете необходимо заменять сахар сахарозаменителем - это не маркетинговая уловка, а обязательное условие лечения сахарного диабета. Особенно мы рекомендуем истинные подсластители, к которым относятся аспартам, сукралоза, сахарин, цикламат, в них нет калорий и они не вызывают повышение сахара крови. А вот фруктоза содержит калории и может повышать сахар крови», - сказал он. 

Анциферов также перечислил полезные продукты: овощи кроме картофеля и зрелых бобовых, фрукты, белковые продукты - рыба, белок яйца, индейка, нежирные сорта творога и мяса.

Врач уточнил, что есть ограничения потребления в том числе для подсластителей, к примеру аспартам - до 18 таблеток в день, при том что 1-2 таблетки эквивалентны 2-3 ложкам сахара.

Ранее сообщалось, что врач объяснила, как питаться при высоком уровне стресса и как определить, что человек много ест не из-за голода, а из-за стресса.

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