По словам Трампа, ни разу до этого другие мировые лидеры не относились к Штатам с таким неуважением.

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Текущий период истории США будет описан историками как пятно на репутации страны. Об этом заявил бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на митинге своих сторонников в штате Мичиган.

«Историки запишут этот период американской истории как точку катастрофического падения и как пятно на нашей некогда великой репутации», - сказал он.

Ранее сообщалось, что преподаватель юридического факультета в Питтсбургском университете Дэн Ковалик выразил мнение о постепенной утрате доллара своей ценности из-за санкционной политики Штатов.