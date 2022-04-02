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Специалист из США предрек доллару потерю своей ценности из-за их санкционной политики

Марина Крижановская
09:39 02.04.2022
Он отметил, что доллар США  «подкреплен лишь статьей американской Конституции о "полном доверии"».
Специалист из США предрек доллару потерю своей ценности из-за их санкционной политики
© Фото: freepik.com
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Преподаватель юридического факультета в Питтсбургском университете Дэн Ковалик выразил мнение о постепенной утрате доллара своей ценности. Он считает, что положение американской национальной валюты усугубляет санкционная политика Соединенных Штатов.

Юрист объясняет, что нынешние ограничения, введенные против России, ускорят процесс выдавливания США из мировой экономики. Мнением об этом Ковалик поделился в интервью RT.

«В течение многих лет США вводили санкции против целого ряда стран. Для продолжения торговли им приходилось использовать другие подходы, вести расчеты в других валютах. Теперь введение ограничений против России этот процесс лишь ускорит. Санкциями США выдавят себя из мировой экономики, именно это уже сейчас происходит на наших глазах», - заявил преподаватель в Питтсбургском университете.

Специалист из США обратил внимание на то, что российская валюта имеет более реальную ценность. Говоря об американском долларе, юрист отметил, что тот «подкреплен лишь статьей американской Конституции о "полном доверии"». Он добавил, что доверие людей к этой валюте будет уменьшаться по причине «серьезных долгов» у Соединенных Штатов.

«Так что, в отличие от американского доллара, подкрепленного лишь статьей американской Конституции о "полном доверии", рубль будет иметь реальную ценность. Люди, конечно же, все меньше верят в американский доллар, поскольку у США серьезные долги», - подытожил юрист из Питтсбургском университета.

Ранее пресс-секретарь Владимира Путина выразил не согласие с оценками Белого дома рублевого курса в России. Так, американские власти выразили мнение, что курс рубля - больше не показатель ситуации в российской экономике и на него не стоит ориентироваться.

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