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В Англии планируют построить семь атомных электростанций к 2050 году в рамках проекта развития собственных источников энергии. Об этом заявил министр по делам бизнеса, энергетики и промышленности Кваси Квартенг.

«К 2050 году мы будем жить в мире, где у Великобритании будет шесть или семь атомных электростанций. Понятно, что это не произойдет в ближайшие два года. Но это определенно то, к чему мы можем стремиться», - заявил министр в интервью газете Telegraph.

Правительство Британии взяло обязательство профинансировать строительство одной крупной АЭС к следующим парламентским выборам, которые запланированы на 2024 год, пишет издание.

Ранее сообщалось, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что отсутствие возможности у британской компании Shell покупать российский газ является следствием антироссийской политики Лондона.