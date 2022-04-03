В МИД КНР высмеяли призывы США принять чью-либо сторону

© Фото: imagebroker Hans Zaglitsch Globallookpress

В китайском министерстве иностранных дел иронично прокомментировали призывы Вашингтона занять чью-либо сторону в ситуации на Украине. Ответом на обращения США послужила карикатура, опубликованная представителем МИД КНР Чжао Лицзянь в его Twitter-аккаунте.

На картинке изображена рука в цветах американского флага, которая приставляет пистолет к виску другого человека. Пост дополняется говорящей подписью.

«Когда США принуждают других принять чью-либо сторону, это на самом деле означает… "прими (мою) сторону"», - говорится в ней.

Ранее во внешнеполитическом ведомстве КНР обратили внимание на то, что Китай не является стороной украинского конфликта. В МИД страны добавили, что выступают за российско-украинские переговоры, однако не переоценивают собственную роль в процессе и не считают, что происходящее должно влиять на торговые отношения Китая с другими странами.