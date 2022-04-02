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В МИД КНР призвали не считать его стороной украинского конфликта

Марина Крижановская
08:18 02.04.2022
Также во внешнеполитическом ведомстве Китая отметили, что Пекин выступает за переговорный процесс между Москвой и Киевом.
В МИД КНР призвали не считать его стороной украинского конфликта
© Фото: Maca Vojtech Darvik, CTK, Globallookpress
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В Китае заявили, что не является стороной конфликта в украинском кризисе. В связи с этим китайская сторона считает, что его торговые отношения с другими странами на этом фоне не должны быть затронуты. Об этом сказал руководитель департамента Европы китайского внешнеполитического ведомства Ван Лутун.

Также во внешнеполитическом ведомстве Китая отметили, что Пекин выступает за переговорный процесс между Москвой и Киевом. Но при этом КНР просит не переоценивать свою роль, поскольку конфликт не завершится только потому, что Пекин так скажет.

Ранее Ван Лутун заявлял, что КНР не получала каких-либо запросов от Украины касательно ее становления гарантом безопасности киевских властей. Он добавил, что данный вопрос не затрагивался во время проходившего онлайн саммита между Евросоюзом и КНР. 

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