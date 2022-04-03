Посол РФ в Турции заявил, что ответ на вопрос о принадлежности Крыма однозначен

Посол РФ в Турции посчитал, что подавляющее большинство россиян не сомневаются относительно принадлежности Крыма.

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Ответ на вопрос о принадлежности Крыма совершенно однозначен для любого россиянина. Такое заявление сделал посол России в Турции Алексей Ерхов, отметив, что интересоваться подобным равносильно тому, чтобы спросить у турка, чей Хатай, или допытываться, кому принадлежит Иерусалим.

Представитель РФ объяснил, что один украинский журналист, начиная интервью с общественными деятелями или госслужащими из России, любит спрашивать, чей же Крым. При этом, по мнению Ерхова, большинство сомневающихся в правах РФ на полуостров уже покинуло страну.

«Конечно, были у нас какие-то... сомневавшиеся... но большинство из них сейчас куда-то уехало. Вроде, говорят, в Англию", - отметил посол РФ Ерхов в статье для газеты Aydınlık.

Ранее помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий делегацию РФ на российско-украинских переговорах, подчеркнул, что позиция страны в отношении Крыма и Донбасса остается неизменной.