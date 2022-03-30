Владимир Мединский подтвердил неизменность позиции РФ по Крыму и Донбассу

Украина по сути согласилась на принципиальные требования России о невступлении в НАТО и отказе от размещения иностранных военных баз, заявил глава российской делегации.

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Позиция России по Крыму и Донбассу остается неизменной, заявил помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавлявший российскую делегацию на переговорах в Стамбуле.

«Я хочу отдельно подчеркнуть, что принципиальная позиция нашей страны в отношении Крыма и Донбасса остается неизменной», - сказал он.

Мединский также отметил, что накануне украинская сторона впервые зафиксировала в письменном свою готовность для выполнения ряда важнейших условий для строительства в будущем нормальных отношений с Россией.

Украинская сторона передала зафиксированные на бумаге принципы возможного будущего соглашения, которые предусматривают отказ от вступления в НАТО, фиксацию внеблокового статуса Украины, отказ от ядерного оружия, а также от владения, приобретения и разработки других видов оружия массового поражения, отказ от размещения иностранных военных баз и военных контингентов.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины. Спецоперация вызвала негативную оценку на Западе. В отношении РФ западные страны ввели экономические санкции. Многие зарубежные бренды заявили о приостановке деятельности в России, а также полном уходе с российского рынка.