На Украине заявили, что Гоголь «перевернулся в гробу» из-за русского языка

Бывший депутат Верховной рады Ирина Фарион заявила, что писатель Николай Гоголь ушел из жизни и потерял рассудок по причине того, что создавал свои произведения на русском языке. При этом Фарион подчеркнула, что «на генном уровне» Гоголь вызывает у нее раздражение из-за ее непонимания того, что великий писатель писал по-русски.

«Это очень трагическая личность в нашей культуре. Потому он и сошел с ума, потому он и в гробу перевернулся. Потому что было противоречие между формой и содержанием. Он ведь думал на украинском языке, а писал по-русски», - заявила экс-депутат в эфире YouTube-канала Island.

Ранее на Украине заявили, что Гоголя у страны «украла» Россия. Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко заявил, что Гоголь являлся по национальности украинцем.