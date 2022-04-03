МО РФ: российские подразделения вышли из Бучи за 4 дня до появления в СМИ «свидетельств преступлений»

31 марта мэр Бучи Анатолий Федорук в своем видеообращении подтвердил, что в городе никого из российских военных нет и даже не упоминал о каких-либо расстрелянных на улицах местных жителях со связанными руками.

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В Минобороны России заявили, что российские подразделения вышли из Бучи за 4 дня до появления в СМИ «свидетельств преступлений». Они полностью покинули населенный пункт 30 марта, на следующий день после очного раунда переговоров России и Украины в Турции.

31 марта мэр Бучи Анатолий Федорук в своем видеообращении подтвердил, что в городе никого из российских военных нет и даже не упоминал о каких-либо расстрелянных на улицах местных жителях со связанными руками. Как подчеркнули в оборонном ведомстве, становится неудивительно, что все так называемые «свидетельства преступлений» в Буче появились только на четвертый день, когда в город прибыли сотрудники СБУ и представители украинского телевидения.

Особую озабоченность в МО РФ выразили по поводу того, что все тела людей, изображения которых опубликованы киевским режимом, по прошествии минимум четырех дней не окоченели, не имеют характерных трупных пятен, а в их ранах - несвернувшаяся кровь.

В ведомстве заявили, что все озвученное неопровержимо подтверждает, что фотографии и видеокадры из Бучи - очередная постановка киевского режима для западных СМИ, как было в Мариуполе с роддомом, а также в других городах.

Более того, во время, когда Буча находилась под контролем ВС РФ, мирные жители свободно пользовались сотовой связью, передвигались по городу и могли его покинуть в северном направлении. При этом с южной стороны кварта города подвергались обстрелам со стороны украинских сил.

Материал подготовили: Егор Левин, Николай Баранов