МО РФ: Киев не выполнил своих обязательств по открытию гуманитарного коридора в Мариуполь

Согласно заявлению представителя МО РФ, украинские националисты в течение указанного периода не соблюдали «режим тишины» в полном объеме, а наоборот вели интенсивный огонь из стрелкового оружия и минометов и в т.ч. по предполагаемому гумкоридору.

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Украинская сторона не выполнила свои обязательства по открытию гуманитарного коридора в Мариуполь. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Согласно заявлению Минобороны РФ, оставшаяся часть боевиков националистических формирований в течение указанного периода не соблюдала «режим тишины» в полном объеме, а наоборот вела интенсивный беспорядочный огонь из стрелкового оружия и минометов, практически по всем направлениям, в том числе по предполагаемому гуманитарному коридору.

Ранее в российском оборонном ведомстве заявили об уничтоженных 28 военных объектах Украины авиацией ВКС России за день. Согласно сообщению, среди пораженных объектов - два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, а также 23 района сосредоточения боевой техники ВСУ.

В четверг, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин во время телеобращения объявил, что начинается специальная военная операция по защите Луганской и Донецкой народных республик. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков обратил внимание, что операция проводится с целью демилитаризации и денацификации Украины.

Материал подготовили: Игнат Далакян и Николай Баранов