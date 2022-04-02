МО РФ: Киев не выполнил своих обязательств по открытию гуманитарного коридора в Мариуполь
Украинская сторона не выполнила свои обязательства по открытию гуманитарного коридора в Мариуполь. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Согласно заявлению Минобороны РФ, оставшаяся часть боевиков националистических формирований в течение указанного периода не соблюдала «режим тишины» в полном объеме, а наоборот вела интенсивный беспорядочный огонь из стрелкового оружия и минометов, практически по всем направлениям, в том числе по предполагаемому гуманитарному коридору.
Ранее в российском оборонном ведомстве заявили об уничтоженных 28 военных объектах Украины авиацией ВКС России за день. Согласно сообщению, среди пораженных объектов - два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, а также 23 района сосредоточения боевой техники ВСУ.
В четверг, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин во время телеобращения объявил, что начинается специальная военная операция по защите Луганской и Донецкой народных республик. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков обратил внимание, что операция проводится с целью демилитаризации и денацификации Украины.
Материал подготовили: Игнат Далакян и Николай Баранов